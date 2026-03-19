ركلات الترجيح.. سلاح هلالي فاعل ضد الأهلي

رسَّخ فريق الهلال الأول لكرة القدم أفضليته على الأهلي عندما يحتكمان إلى ركلات الترجيح بعدما أخرجه عن طريقها، مساء الأربعاء، من نصف نهائي كأس الملك.

وتعادل الفريقان 1ـ1 في الوقت الأصلي، لتتمدَّد المباراة إلى شوطين إضافيين، لم تتغيَّر خلالهما النتيجة قبل فوز الهلال 4ـ2 بركلات الترجيح.

واتَّجهت مباراة الطرفين إلى ركلات الترجيح للمرة الأولى في كأس الملك، وللمرة الخامسة إجمالًا على جميع الأصعدة.

ولم يخسر الهلال سوى مرةٍ وحيدةٍ من الخمس، بينما فاز بالأربع الأخرى.

وتعادل الفريقان 2ـ2 في ربع نهائي كأس ولي العهد 2011، وانقادا إلى ركلات الترجيح التي فاز بها الهلال 6ـ5.

وفي موقعة السوبر السعودي 2016، تعادلا 1ـ1، قبل فوز الأهلي بركلات الترجيح 5ـ4.

وتبادل الفريقان الفوز 1ـ0 في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال عام 2019، ثم فاز «الأزرق» بالترجيحية 3ـ2.

واتَّجهت مباراتهما في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أغسطس 2024، إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل 1ـ1.

واستطاع الهلال حسم بطاقة النهائي بعد الفوز على منافسه بالركلات الترجيحية 5ـ2.

وعزَّز الفريق العاصمي من أفضليته في الركلات الترجيحية أمام الأهلي، عبر التأهل عن طريقها على حسابه إلى نهائي كأس الملك 2026.