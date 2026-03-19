إسقاط الأهلي.. محطة تتويج هلالية

يُحقق فريق الهلال الأول لكرة القدم لقب كأس الملك حين يفوز في البطولة على الأهلي.

ويأمل الفريق العاصمي استمرار هذه المفارقة بعدما هزم نظيره الجدَّاوي في دور الأربعة بركلات الترجيح، مساء الأربعاء، وعبر على حسابه إلى النهائي.

وحقق الهلال انتصاره الرابع في المجمل على الأهلي ضمن البطولة التي التقيا خلال منافساتها تسع مراتٍ.

وجاء انتصاره الأول 2ـ0 في دور الـ 32 من نسخة 1982، وواصل «الأزرق» مشواره إلى المباراة النهائية، وهزم فيها الاتحاد 3ـ1، وانتزع اللقب.

أمَّا الانتصاران الثاني والثالث فحققهما في نهائي 1984 و2017 بنتيجة 4ـ0 و3ـ2 على الترتيب، وظفر باللقبين.

وفي حال استمر على هذا المنوال، فسيهزم الخلود في نهائي النسخة الجارية، ويصعد منصات التتويج مجدَّدًا.