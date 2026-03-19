عنبر: الهلال هزم الأهلي بمساعدة القادسية

يرى يوسف عنبر، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، أنَّ القطب الجداوي لا يستحق الخسارة من الهلال في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1ـ1 في الوقت الأصلي، لتتمدَّد المباراة إلى شوطين إضافيين، لم تتغيَّر خلالهما النتيجة قبل فوز الهلال 4ـ2 بركلات الترجيح.

وبيَّن لـ «الرياضية» عنبر قائلًا: «الأهلي تفوَّق في أغلب فترات المباراة، ولم يوفق في استغلال الفرص التي لاحت له في التسجيل، خاصة بعد أن فرض أسلوب لعبه بفضل تألق جميع لاعبيه في المباراة، وظهروا بمستوى لافت تفوقوا به على الهلال الذي لم يظهر منه إلا الثنائي الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي».

وأضاف: «الهلال استغلَّ الحالة النفسية التي يمر بها لاعبو الأهلي في أعقاب الخسارة من القادسية في مباراة ماراثونية في الدوري، وكذلك رغبة الهلال في وضع قدمه الأولى في بطولات هذا الموسم، ليكمل الصراع مع النصر والأهلي على خطف لقب بطل روشن».

وتابع: «سوء الحظ أخرج الأهلي من كأس الملك، لذلك يحتاج إلى مساندة جماهيره في الفترة المقبلة لضمان المنافسة على اللقب والعودة إلى الصدارة وتعويض الخروج من كأس الملك والزحف نحو اللقب الآسيوي، وهو أمر ليس مستحيلًا، خاصة أنه بطل النسخة الماضية، فالفريق لا ينقصه شيء لخطف إحدى البطولتين».