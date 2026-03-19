ميسي يسجل الهدف الـ 900.. ويودع أبطال الكونكاكاف

سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي الهدف الـ900 في مسيرته، لكنه لم يتمكن من تجنيب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم الخروج من مسابقة كأس أبطال الكونكاكاف بالتعادل مع مواطنه ناشفيل 1ـ1 الأربعاء، في إياب ثمن النهائي.

وسجل قائد المنتخب الأرجنتيني «38 عامََا» هدفه الـ900 بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة، ليضع فريقه في المقدمة على ملعبه ويمنحه أفضلية التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب 0ـ0، لكن مواطنه كريستيان إسبينوسا خطف التعادل والتأهل لناشفيل بفارق الهدف المسجل خارج الديار في الدقيقة 74.

وجاء خروج ميامي ليعكر أمسية كان يُفترض أن تشكل احتفالية بما أنها كانت المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه «تشايس ستاديوم» في فورت لودردايل.

ورفع ميسي رصيده إلى 81 هدفًا مع بطل الدوري الأمريكي منذ انتقاله إلى فلوريدا في 2023.

وجاء الهدف الـ900 بعد قرابة 21 عامًا من أول أهدافه في كرة القدم الاحترافية عندما هز شباك ألباسيتي بقميص برشلونة عام 2005 وهو في السابعة عشرة من عمره، لكنه لا يزال بعيدًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو «41 عامًا» قائد النصر السعودي الذي يملك 965 في مسيرته.

واكتسبت مباراة الأربعاء رمزية إضافية لميامي، إذ شكلت وداعًا لملعب «تشايس ستاديوم» الذي احتضن الفريق منذ دخوله الدوري الأمريكي عام 2020، إذ يستعد النادي للانتقال الشهر المقبل إلى ملعب جديد يتسع لـ26.700 متفرج.

ومدد النجم الأرجنتيني عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028، ما يجعله مرشحًا لإضافة المزيد من الأرقام إلى مسيرته التي شهدت تتويجه بـ35 لقبًا مع برشلونة بعدما سجل 672 في 778 مباراة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان 2021، الذي أحرز له 32 في 75 وفاز بثلاثة ألقاب. أما في ميامي فلديه 81 في 96 وتوج بلقب كأس الرابطتين 2023 والدوري 2025. كما سجل 115 في 196 مباراة مع المنتخب.