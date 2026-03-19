الأهلي يسترد جونسالفيس بعد العيد

قللت مصادر خاصة بـ«الرياضية» من خطورة الإصابة التي لحقت بالبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إصابة الجناح البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا بسيطة، ولن تعيقه عن المشاركة مع الفريق الأهلاوي بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر.

وشارك جونسالفيس في موقعة «الكلاسيكو» عند الدقيقة 89 عندما حل بديلًا للفرنسي إنزو ميو قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 119 خلال مواجهة امتدت إلى شوطين إضافيين بعد تعادل الفريقين 1ـ1 في الوقت الأصلي قبل أن يحتكما إلى الركلات الترجيحية التي انتهت بخسارة فريقه 2ـ4.

وقبل الإصابة ارتدى الجناح البرازيلي القميص الأهلاوي في 27 مباراة في مختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع أربعة.

وانضم جونسالفيس إلى صفوف الأهلي في صيف 2025 قادمًا من فلامنجو البرازيلي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.