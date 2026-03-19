مطار الملك خالد الأفضل تطورا في العالم

تُوِّج مطار الملك خالد الدولي في الرياض بجائزة «أفضل مطار تطورًا في العالم» من بين أكثر من 560 مطارًا حول العالم، كما حصل على جائزة أفضل مطار في العالم ضمن فئة 30 ـ 40 مليون مسافر، إلى جانب تحقيقه المرتبة الـ 14 في قائمة أفضل المطارات في العالم، وحصوله على المركز الثاني في فئة أفضل طاقم بشري في المطارات على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء هذا التتويج خلال حفل جوائز سكاي تراكس في لندن، العاصمة البريطانية، الأربعاء، ضمن فعاليات معرض «PTE World»، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاع الطيران حول العالم.

وأكّد أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل المطار، أنَّ هذه الإنجازات تعكس التزام الشركة الراسخ بالارتقاء بمستوى الخدمات التشغيلية والبنية التحتية للمطار.

من جانبه، أوضح إدوارد بلايستد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس، أنَّ هذا التقدير يعكس حجم التطور الذي تمَّ في مطار الملك خالد الدولي، مشيرًا إلى أنَّ المسافرين يلمسون تحسينات واضحة في مختلف مراحل رحلتهم، وأنّ تقدم مطار العاصمة إلى المركز الـ 14 ضمن قائمة أفضل 100 مطار حول العالم يؤكد قوة وتأثير هذا التطور وكفاءة الخطط التطويرية ونجاحها في تعزيز تجربة المسافر، بما يعزز من مكانته محورًا رئيسًا لحركة السفر في المنطقة، كما يُجسّد هذا التقدّم الاستثنائي حجم التحوّل الذي يشهده.