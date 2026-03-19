الهلال.. إصابة لاجامي خفيفة والإجازة 7 أيام

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن إصابة علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء خفيفة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الإصابة التي حالت دون إكمال لاجامي «الكلاسيكو» هي عضلية، وغير مقلقة للجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

و خرج لاجامي من أرضية الملعب، وحل مكانه حسان تمبكتي في الدقيقة 62 من هذه المباراة التي خطف من خلالها فريقه بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

من جهة أخرى، منح الإيطالي سيموني إنزاجي لاعبيه إجازة لمدة سبعة أيام على أن يعادوا تدريباتهم الخميس المقبل.

وتأتي الإجازة تزامنًا مع النافذة الدولية وإجازة العيد التي تشهد انضمام العديد من اللاعبين إلى منتخباتهم.

وبعد التوقف، يعود الهلال إلى أجواء المنافسات في الرابع من أبريل المقبل عندما يستقبل ضيفه التعاون على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر قبل 8 جولات من الختام.