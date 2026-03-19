الرهيب: دومبيا منح الخلود تذكرة النهائي

حمَّل راشد الرهيب، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، الإدارة وخروج المالي محمدو دومبيا مسؤولية الخسارة أمام الخلود في الدور نصف النهائي لكأس الملك بركلات الترجيح.

فجَّر الخلود مفاجأةً أمام الاتحاد، الأربعاء، في الرس وتأهَّل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلُّبه على حامل اللقب بركلات الترجيح 5ـ4، بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبيَّن في حديثه لـ«الرياضية» قائلًا: «إدارة النادي التي لم تفعل أي شيء سوى الخروج من كأس الملك والابتعاد عن المنافسة على الدوري والمشاركة في النخبة منتهى الصعوبة في ظل وجود فرق قوية مثل الهلال والأهلي».

وأضاف: «هناك ضعف في العمق الدفاعي وغياب للتمركز المناسب خاصة في الدقائق الأخيرة، بدليل إدراك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 111، إضافة إلى بعثرة أوراق البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد خروج المالي محمدو دومبيا مصابًا، ما أفقد الفريق توازنه الدفاعي والهجومي».