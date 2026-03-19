كين يحذر الريال: البافاري لا يخشى أحدا

حذر المهاجم الإنجليزي هاري كين، هداف فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ريال مدريد الإسباني، منافسه المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من أنهم لا يخشون أحدًا في الصدام الملحمي الذي ينتظرهم يومي 7 و15 أبريل المقبل.

وبلغ البايرن ربع النهائي، الأربعاء، بعدما جدد فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي 4ـ1 في إياب ثمن النهائي، رافعًا النتيجة الإجمالية إلى 10ـ2 بعد اكتساحه منافسه 6ـ1 ذهابًا في برجامو.

وبعدما غاب عن مباراة الذهاب، عاد كين إلى الفريق البافاري، الأربعاء، وسجل ثنائية رفع بها رصيده إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال وإلى عشرة في تسع مباريات خاضها الموسم الجاري بالمسابقة.

وقال هداف توتنام السابق في تصريحات صحافية: «لا نخشى أحدًا»، وذلك في تعليقه على مواجهة ريال الذي جدد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء 2ـ1 إيابًا «3ـ0 ذهابًا».

وتابع لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، لكن مع الثقة التي نكتسبها من هذه المباراة ومن الموسم حتى الآن، علينا فقط أن نواصل القيام بما نقوم به».

وسجل كين 47 هدفًا في 39 مباراة في مختلف المسابقات، في أفضل رقم خلال موسم واحد في مسيرته حتى الآن. ويتقدم البايرن بتسع نقاط في صدارة الدوري الألماني مع تبقي ثماني مباريات، ولم يخسر سوى مرتين من أصل 41 في مختلف المسابقات الموسم الجاري. وفي موسمه الأول في ألمانيا، خسر كين في نصف نهائي المسابقة أمام ريال بالذات عام 2024 بنتيجة 2ـ2 ذهابًا و1ـ2 إيابًا.

وبدأ ريال، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب «15»، يُشكل عقدة للفريق البافاري إذ تغلب عليه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما في المسابقة، آخرها الموسم قبل الماضي.

وأشار كين، إلى أن فريقه تعلم من الهزيمة الأخيرة أمام الريال ويعرف كيف يواجه الفريق الإسباني الذي سقط للمرة الأخيرة أمام البايرن البافاري في نصف نهائي موسم 2011ـ2012 «1ـ2» ذهابًا ثم بركلات الترجيح إيابًا.

وأضاف: «عندما تواجه الريال في دوري الأبطال، عليك أن تتوقع منافسًا قويًا. عليك أن تكون جاهزََا للقتال ويجب أن تكون مستعدََا للعب بطريقة معينة، وسنكون جاهزين لذلك».

وبدوره، قال المدرب البلجيكي لبايرن فينسينت كومباني:«المواجهة مع الريال ستكون مميزة جدًا وعلى أعلى مستوى. ستكون جيدة للجماهير، وللمحايدين أيضًا، لكن في النهاية نريد الفوز».

وتواجه الفريقان بالمجمل في 28 مباراة منذ نصف نهائي موسم 1975ـ1976 حين أحرز البايرن لقبه الثالث تواليًا في حينها قبل أن يضيف ثلاثة ألقاب أخرى أعوام 2001 و2013 و2020. ويتعادل الفريقان بعدد الانتصارات «12 لكل منهما مقابل 4 تعادلات».

أما يان-كريستيان دريزن المدير التنفيذي للبافاري فوصف مواجهة بايرن ميونيخ لريال مدريد بـ«الصدام الملحمي» وقال: «سنرى ما سيحدث.. خرجنا أمامهم في آخر مواجهات إقصائية، غالبًا في ظروف غير موفقة. حان الوقت لتغيير ذلك والتأهل إلى نصف النهائي».