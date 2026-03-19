الخلود أول أطراف كأس السوبر

ضمن فريق الخلود الأول لكرة القدم، المشاركة في كأس السوبر السعودي بعد بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على الاتحاد 5ـ4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي خلال مباراتهما في نصف النهائي، الأربعاء.

ويشارك الخلود للمرة الأولى في كأس السوبر بعد أن حقق إنجازًا تاريخيًا عقب تأهله إلى نهائي كأس الملك.

وتنص لوائح كأس السوبر على مشاركة أربعة فرق، وهي: بطل ووصيف كأس الملك، وبطل ووصيف دوري روشن السعودي.

وبات الخلود أول المتأهلين لكأس السوبر، علمًا أن الهلال الذي وصل بدوره أيضًا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لن يكون حاضرًا في النسخة المقبلة من هذه البطولة بعد حرمانه من المشاركة فيها على خلفية امتناعه عن خوض منافسات النسخة الأخيرة التي جرت في هونج كونج وتوج بلقبها الأهلي.

وتبقت ثلاث بطاقات مؤهلة للسوبر، ستكون من نصيب الحاصلين على المراكز الأولى في دوري روشن السعودي عدا الهلال.

وانطلقت بطولة كأس السوبر عام 2014 بمواجهة تجمع بطل كأس الملك وبطل الدوري، واستمرت بهذا النظام حتى عام 2021، حيث اعتمدت مشاركة أربعة فرق.