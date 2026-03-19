كورتوا خارج حسابات ربع النهائي

يغيب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وخرج الحارس الدولي مصابًا بين الشوطين الثلاثاء خلال فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأوضح النادي، في بيان الخميس، أنَّ الفحوصات أظهرت إصابة كورتوا «في العضلة الرباعية للفخذ اليمنى»، من دون أن يحدّد مدة غيابه.

ووفقًا لصحيفة «أس» الرياضية، قد يبتعد كورتوا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي ربع النهائي لدوري الأبطال أمام بايرن 7 و15 أبريل في مدريد وميونيخ. ويعد الأوكراني أندري لونين الخيار الأول لتعويضه بين الخشبات الثلاث.

وبلغ ريال صاحب الرقم القياسي في الألقاب «15» ثمن النهائي بتجديد فوزه على سيتي 2ـ1 بعدما أسقطه بثلاثية نظيفة في مدريد.