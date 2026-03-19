نوريس ينضم إلى مشاهير متحف الشمع

يتطلع البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم للفورمولا 1، لظهور تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في لندن، لينضم إلى نجوم الرياضة والمشاهير الذي حجزوا أماكنهم من قبل.

وقال نوريس البالغ 26 عامًا المتوج بلقب الفورمولا 1 الموسم الماضي «إنه عمل مع فريق التصميم في المتحف الذي يعود تاريخه إلى قرابة 200 عام، لإنتاج نسخة شمعية دقيقة من رأسه حتى قدميه».

وُلد نوريس ونشأ في سمرست جنوب غرب إنجلترا، ودخل عالم الفورمولا واحد 2019 قبل أن يحرز العام الماضي لقبه الأول مع ماكلارين.

وقال نوريس في تصريحات صحافية، الخميس: «التفكير بأنه سيكون لي تمثال في مدام توسو أمر سيريالي، إنه شرف كبير. كان العمل مع الفنانين رائعًا، ورؤية هذا القدر من التفاصيل في التمثال أمر مدهش. أتطلع بفارغ الصبر ليراه المشجعون عند الكشف عنه هذا الصيف في لندن».

من جهته، قال ستيف بلاكبورن المدير العام لمتحف مدام توسو:«منذ اللحظة التي بدأنا فيها العمل مع نوريس، كان واضحًا أننا نصنع شيئًا مميزًا جدًا، وقد عمل فريقنا بأقصى سرعة لضمان تقديم نسخة مطابقة تمامًا».

وسيُعرض تمثال نوريس في قسم «عاصمة الثقافة» بالمتحف إلى جانب سائق الفورمولا واحد الآخر مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري منذ الموسم الماضي، ورياضيين آخرين مثل نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا.