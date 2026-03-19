باريس يخسر خدمات باركولا

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إلى التمسك بصدارة الدوري المحلي قبل نافذة المباريات الدولية، حين يحل السبت ضيفًا على نيس المتعثر في المرحلة الـ 27، وسط غياب مؤكد لمهاجمه برادلي باركولا للإصابة، ما يهدد مشاركته في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقد يدخل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مباراة السبت وهو في المركز الثاني إذا فاز لانس على ضيفه أنجيه الجمعة في افتتاح الجولة. ويخوض باريس المباراة مع نيس، القابع في المركز الـ 15، بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنجليزي بفوزه الكبير «5ـ2» ذهابًا و«3ـ0» إيابًا في لندن.

لكن فرحة التأهل لم تكن كاملة، إذ تعرض فريق إنريكي لضربة قاسية بخسارة جهود برادلي باركولا لأسابيع عدة، بسبب التواء في رباط كاحله الأيمن تعرض له ضد تشيلسي، ما يهدد مشاركته في ربع النهائي ضد الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول 8 و14 أبريل المقبل.