الاتحاد ينظم معسكرا.. ويلعب تجريبيتين

تتجه الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد إلى تنظيم معسكر داخلي خلال فترة التوقف الدولية الحالية للفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الاتحاد سيلعب تجريبيتين في فترة المعسكر خلال فترة التوقف التي تستمر نحو 15 يومًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ الهدف من هذه الخطوة إعادة الاتحاد إلى المسار الصحيح فنيًّا قبل دخوله معترك الإقصائيات من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يواجه فيها الوحدة الإماراتي وتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي.

وفجَّر فريق الخلود مفاجأةً أمام الاتحاد، الأربعاء في الرس، وتأهَّل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلُّبه على حامل اللقب بركلات الترجيح 5ـ4، بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في الدوري برصيد 42 نقطة.