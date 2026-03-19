ماذا تعرف عن آدم بيري منقذ الخلود؟

ولد آدم بيري في يناير 2006 بمنطقة أشتون أندرلاين التابعة لمدينة مانشستر، في أسرة إنجليزية عاشت وترعرعت في أحياء المدينة.

مثل معظم أقرانه الإنجليز، عشق الصغير كرة القدم منذ نعومة أظفاره، وبدأ مسيرته داخل أكاديمية الناشئين المحلية في أشتون أندرلاين.

يبلغ طول اللاعب نحو 175 سم ويزن 65 كجم، وقد برزت موهبته مبكرًا في أكاديمية أشتون، ما لفت أنظار كشافي مانشستر يونايتد.

وفي عام 2021، وقّع النادي عقدًا رسميًا معه لينضم إلى أكاديميته. بفضل سرعته ومهاراته الفنية، وضعه مسؤولو الأكاديمية في مركز الجناح الصريح، ثم صعد رسميًا إلى فريق تحت 18 عامًا في 2022.

سجل بيري هدفين وصنع 5 أهداف في 27 مباراة مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى فريق تحت 21 عامًا، حيث لم يحصل على دقائق لعب كافية وأمضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء.

في صيف 2024، قرر آدم مغادرة أكاديمية مانشستر يونايتد والانتقال إلى نادي نوتنجهام فورست، حيث حصل على فرص أكبر مع فريق تحت 21 عامًا.

وخلال فترته مع «الغابة»، سجل 9 أهداف وصنع 3 في 46 مباراة بكل البطولات، ما دفع النادي إلى تجديد عقده في صيف 2025.

استمر آدم في تطوير مستواه مع فورست، قبل أن يخطو خطوة جديدة في يناير 2026 بالانتقال إلى الدوري السعودي.

تعاقد معه نادي الخلود في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نوتنجهام فورست.

بعد وصوله إلى الخلود، شارك آدم بيري في مباراتين فقط بدوري «روشن» دون أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا، لكنه خطف الأنظار في نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد.

دخل بديلًا في الدقيقة 105، وسجل هدفًا قاتلًا بعد دقائق قليلة من دخوله، مدركًا التعادل 2ـ2، ليحسم الخلود المواجهة بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي الكأس أمام الهلال.