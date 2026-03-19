المربع الذهبي.. بونو الأعلى تقييما

تصدر المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، قائمة الأعلى تقييمًا على صعيد مواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء.

وتفوَّق بونو على الجميع في المربع الذهبي لأغلى بطولات الموسم إثر حصوله على 9.7 درجة، وفقًا لموقع «سوفا سكور» العالمي، المتخصص في الإحصاءات.

وأسهم بونو بشكل لافت في تأهل الأزرق إلى نهائي كأس الملك بعد تصديه لركلتي ترجيح سددهما الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ويندرسون جالينيو، لاعبَي الأهلي، خلال المواجهة التي حسمها فريقه بنتيجة 4ـ2 عقب التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبرز في قائمة الأعلى تقييمًا لاعبان من الهلال أيضًا وهما: الفرنسي ثيو هيرناديز، الظهير الأيسر «8.0 درجة»، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط «7.0 درجة».

ولم يختلف الوضع في المباراة الثانية التي جمعت الخلود والاتحاد، إذ كان التقييم الأعلى من نصيب حارس مرمى أيضًا، وهو الأرجنتيني بابلو كوزاني، حامي عرين الخلود «8.5 درجة».

ومثلما برع بونو أمام الأهلي، كان كوزاني في الموعد تمامًا حينما تصدى للركلتين الثانية والسادسة، اللتين سدَّدهما الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي، لاعبَي الفريق الجداوي، على الترتيب.

وحلَّ عبد العزيز العليوة، جناح الخلود وصاحب الهدف الأول لفريقه، ثانيًا بتقييم «7.8 درجة»، وجاء زميله عبد الرحمن الدوسري، لاعب الوسط، ثالثًا بـ«7.5 درجة».