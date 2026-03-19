بـ 80 مليونا.. يونايتد يخطط على جيمارايش

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع برونو جيمارايش، قائد فريق نيوكاسل يونايتد، مقابل نحو 80 مليون يورو، فيما جدد ريال مدريد الإسباني اهتمامه بلاعب الوسط البرازيلي.

وفتح خروج نيوكاسل من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني الباب أمام احتمالية رحيل جيمارايش، فيما يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب «28 عامًا» ليحل محل مواطنه كاسيميرو، الذي أعلن بالفعل عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت مصادر أن كاسيميرو شخصيًا هو من رشح جيمارايش خليفة له في النادي، مشيرًا إلى خبرته ومهاراته القيادية تؤهله للقيام بأدوار مهمة.

وأشارت الاتصالات الأولية إلى أن الاهتمام المتبادل قد يسهل التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، فإن تحرك ريال مدريد المفاجئ لضم لاعب الوسط ربما يكون قد غيّر المشهد بشكل كبير.

ودائمًا ما كان جيمارايش محل إعجاب الفريق الإسباني، منذ عهد كارلو أنشيلوتي الذي أوصى النادي بالتعاقد معه قبل ثلاثة أعوام ليكون خليفة للكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في خط وسط ريال مدريد.

لكن انتقال جيمارايش إلى ريال مدريد، الذي كان مقررًا في صيف 2022، تعثر عندما قدم نيوكاسل عرضًا بقيمة تقارب 50 مليون يورو في يناير 2022 للتعاقد معه من ليون الفرنسي، ما أدى فعليًا إلى إحباط طموحات الريال ليحط اللاعب الرحال في شمال إنجلترا.

وبعد أربعة أعوام، يراقب الريال جيمارايش عن كثب مرة أخرى مع قرب رحيل الفرنسي إدواردو كامافينجا وسعي النادي للتعاقد مع لاعب ذي حضور قوي في خط الوسط الموسم المقبل.