أوسيمين ولانج.. كسر ساعد وقطع أصبع

تعرض النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم لكسر في الساعد الأيمن خلال الخسارة 0ـ4 أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما قطع الهولندي نوا لانج أصبعه خلال المباراة.

وأوضح النادي التركي في بيان الخميس، أن الفحص الذي أُجري لأوسيمين في المستشفى بعد المباراة أظهر معاناته من كسر في الساعد الأيمن. وتم وضع جبيرة له.

وأضاف: «سيُتخذ قرار إخضاعه لعملية جراحية في الأيام المقبلة بعد عمل المزيد من الفحوصات»، من دون أن يُحدّد مدة غياب نجمه الذي سجل سبعة أهداف في دوري الأبطال الموسم الجاري».

ودخل الجناح الدولي الهولندي نوا لانج بدلًا من أوسيمين «27 عامًا» مع بداية الشوط الثاني، لكنه اضطر بدوره لمغادرة الملعب محمولًا على نقالة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، نتيجة قطع أحد أصابعه بعدما علق في فجوة بإحدى اللوحات الإعلانية خلف خط مرمى ليفربول.

وأشار غلطة سراي إلى أن لاعبه يُعاني من جرح خطير في الإبهام الأيمن، ومن المقرر أن يخضع لجراحة في ليفربول خلال الساعات المقبلة».

وودّع غلطة سراي دوري الأبطال على الرغم من فوزه على ملعبه 1ـ0 ذهابًا، فيما يتواجه ليفربول مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في ربع النهائي.