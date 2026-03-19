بالانتصار الـ 11 تواليا.. هوكس يقترب من الإقصائيات

تغلب فريق أتالانتا هوكس الأول لكرة السلة على مضيفه دالاس مافريكس 135ـ120، الخميس، في دوري المحترفين الأمريكي، ليحقق فوزه الـ 11 على التوالي ويقترب من الأدوار الإقصائية.

وباتت سلسلة انتصارات أتالانتا الآن ثالث أطول سلسلة فوز لأي فريق في المسابقة الموسم الجاري، فيما تكبد دالاس خسارته العاشرة على التوالي على ملعبه.

وأضاف دايسون دانيلز 19 نقطة لأتالانتا، بينما أنهى جالن جونسون المباراة وهو على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة، بعدما سجَّل 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدَّم تسع تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى التساوي مع ميامي هيت خلف أورلاندو ماجيك في المركز السادس بالقسم الشرقي. وقاد دانييل جافورد صفوف مافريكس بتسجيله 24 نقطة من مقاعد البدلاء.

وكان لوكا دونتشيتش على بعد متابعة واحدة فقط من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة، حيث سجَّل 40 نقطة في فوز لوس أنجليس ليكرز 124ـ116 على هيوستن روكتس، فيما أضاف ليبرون جيمس 30 نقطة مع إهدار محاولة واحدة فقط طوال المباراة.

وأحرز دياندري أيتون 16 نقطة وأوستن ريفز 14 نقطة، وقدَّم ثماني تمريرات حاسمة، ضمن هجوم متوازن نجح معه ليكرز في تسجيل نسبة 60.5 في المئة من محاولاته، ليحصد فوزه السابع على التوالي. وتفوَّق لوس أنجليس على روكتس 35ـ24 في الربع الأخير بفضل 10 نقاط من دونتشيتش وتسع من جيمس.

وتصدر ألبيرين شينجون قائمة المسجلين في روكتس برصيد 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة. وبهذه الخسارة، تراجع هيوستن بفارق مباراة واحدة خلف مينيسوتا في صراع المركز الرابع بالقسم الغربي.

وبفضل أداء قاده لتسجيل 32 نقطة، تقدم جايلن براون إلى المركز العاشر في قائمة المسجلين التاريخيين لبوسطن سيلتيكس خلال الفوز المريح 120ـ99 على ضيفه جولدن ستيت وريورز.