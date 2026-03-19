ليالي العيد.. فرحات هلالية لا تنتهي

الرياض ـ طارق العتيبي

عايد فريق الهلال الأول لكرة القدم جماهيره بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مكررًا سيناريوهات جميلة دأب عليها في الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك.

وحجز الفريق الهلالي مقعده في نهائي كأس الملك بعد فوزه على الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي من لقاء الكلاسيكو في نصف النهائي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الأربعاء.

وواصل الأزرق من خلال التأهل إسعاد جماهيره في العيد، وهي العادة التي كرَّرها مرتين خلال المواسم السابقة، وكانت بدايتها عام 2021 حينما اكتسح الشباب بنتيجة 5ـ1 في المواجهة التي جرت في 25 رمضان لحساب منافسات دوري روشن السعودي.

وتناوب على خماسية الفريق الهلالي كلٌّ من الفرنسي بافيتمبي جوميز «هدفين»، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ناصر الدوسري، ومحمد كنو، بينما حمل هدف الشباب الوحيد توقيع البرتغالي فابيو مارتينيز.

أما المعايدة الثانية التي قدَّمها لاعبو الأزرق لجماهيرهم، فكان طعم انتصارها مختلفًا تمامًا، إذ جاء على حساب الغريم التقليدي في موقعة الديربي التي لعبت 27 رمضان ضمن منافسات الدوري، وحسمها بهدفين دون مقابل سجَّلهما النيجيري أوديون إيجالو من ركلتي جزاء.