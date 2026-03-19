سعود ينضم بعد إنجرز.. والفرج يطوي 491 يوما

يصل سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، إلى جدة بعد فراغه من المشاركة مع فريقه لانس أمام إنجرز، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وفق مصادر خاصة بـ«بالرياضية».

وانضم عبد الحميد إلى قائمة مكوَّنة من 25 لاعبًا اختارها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، للمشاركة في معسكر إعدادي ينطلق الأحد، ويمتد حتى 31 مارس الجاري على مرحلتين، الأولى في جدة، والثانية تحتضنها صربيا ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة سلمان الفرج، لاعب الوسط المخضرم، بعد فترة غياب امتدت 491 يومًا نظير إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، التي تعرض لها في 13 نوفمبر 2024 أثناء استعداداته مع المنتخب لمواجهة أستراليا.

وإلى جانب سعود عبد الحميد وسلمان الفرج، ضمت قائمة المنتخب السعودي: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر مباراتين تجريبيتين خلال فترة المعسكر، الأولى أمام مصر 27 مارس الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما سيحلّ ضيفًا على نظيره الصربي 31 من الشهر ذاته.

وفي إطار البرنامج الفني ذاته، تقرر تنظيم معسكر موازٍ للأخضر «B» في جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، تحت إشراف رينارد، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وتألقت القائمة من 25 لاعبًا، وهم: عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبد العزيز العليوة، ثامر الخيبري، وفهد الزبيدي.

ويعدّ معسكر «الأخضر B» امتدادًا لمراحل إعداد المنتخب للمونديال، بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين عن قرب وتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين ومنحهم الفرصة للدخول ضمن خيارات الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة حسبما كشف عنه اتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

يشار إلى أنَّ المنتخب السعودي يخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.