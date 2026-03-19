صحف العالم: كونسيساو يسقط.. وبونو يهزم ركلات الترجيح

اهتمت الصحف والمواقع العالمية بمواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وركزت بشكل كبير على تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، وخروج الاتحاد «حامل اللقب» من البطولة.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه على الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما فقد الاتحاد فرصة الدفاع عن اللقب عقب خسارته أمام الخلود 4ـ5 بركلات الترجيح أيضًا بعد التعادل 2ـ2.

وعنونت صحيفة «Marca»، الإسبانية: «بنزيما يهدي تمريرة لثيو.. ويصعدان إلى النهائي أمام مفاجأة الخلود».

وصنع بنزيما هدف فريقه حينما مرَّر الكرة إلى مواطنه ثيو هيرنانديز الذي وضع الأزرق في المقدمة عند الدقيقة «39»، قبل أن ينجح الأهلي في التعديل عبر الإنجليزي إيفان توني من من ركلة جزاء في الدقيقة «81»، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين، ومن ثم يحتكمان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الهلال.

أما صحيفة «Record» البرتغالية فقد أشارت إلى مواطنها سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد، في سياق تعليقها على خروج حامل اللقب، وكتبت: «اتحاد كونسيساو يسقط أمام الخلود ويفشل في الوصول إلى نهائي الكأس».

بدورها، تطرقت صحيفة «Abola» البرتغالية إلى حديث كونسيساو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، وقالت: «كونسيساو.. يتحمل مسؤولية الخروج»، ونقلت في سياق تقريرها عن المباراة تصريح مدرب الاتحاد الذي أكد فيه تحمله مسؤولية خسارة فريقه أمام الخلود.

في المقابل، ركز موقع «SomosFanticos» البرازيلي على المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، الذي تألق في لقاء الأهلي بتصديه لركلتين ترجيحيتين. وكتب الموقع البرازيلي: «بونو يهزم ركلات الترجيح، ويرسل الهلال للمباراة النهائية».