الخلود.. مكافأة النهائي 50 ألفا

يحصل كل لاعب من فريق الخلود الأول لكرة القدم على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المكافأة المالية ستكون لجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء.

وبلغ الخلود نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الاتحاد «حامل اللقب» 5ـ4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي خلال المواجهة التي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن نصف النهائي، الأربعاء.

من جهة أخرى، منح الإنجليزي ديس باكينجهام مدرب الخلود، لاعبيه إجازة لمدة 8 أيام تزامنًا مع «أيام فيفا» التي يخوض خلالها المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا ضمن مراحل تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2026.