ناجلسمان: أسلوب روديجر يثير الجدل

دافع يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، عن أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة أخيرًا بسبب أسلوب لعبه العنيف، في أحدث حلقة من سلسلة عناوين سلبية.

وانضم روديجر إلى قائمة ناجلسمان، التي أعلن عنها الخميس، استعدادًا لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب مع نظيره السويسري في 27 مارس الجاري، ثم يواجه غانا بعدها بثلاثة أيام. وكان اللاعب غاب عن التشكيل الأخير في نوفمبر الماضي، بسبب الإصابة.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحافي، الخميس: «ما يمكنني قوله هو أن أنطونيو ملتزم للغاية تجاه المنتخب. إنه شخص يبذل قصارى جهده لضمان نجاحنا».

ويخضع روديجر للتدقيق في إسبانيا بعد تدخل عنيف في مباراة بالدوري الإسباني، حيث اتهمه دييجو ريكو، لاعب خيتافي، بتعمد إصابته، وهو ما نفاه المدافع بشدة.

ووصف ناجلسمان المخالفة بأنها «مخالفة خاصة بكرة القدم»، مشيرًا إلى أن روديجر لاعب «يثير الجدل بين مؤيد ومعارض».

وأكد المدرب الألماني: «كان تطور روديجر خلال الأشهر والأعوام الماضية معنا في المنتخب، منذ أن توليت المهمة، إيجابيًا باستمرار، بما في ذلك التزامه خارج الملعب».

وعلى الرغم من كلماته الطيبة، ألمح ناجلسمان إلى أن جوناثان تاه، لاعب بايرن ميونيخ، ونيكو شلوتربيك، لاعب دورتموند، سيكونان قلبي الدفاع الأساسيين في كأس العالم القادم، الذي ينظم في يونيو ويوليو المقبلين في أمريكا الشمالية.