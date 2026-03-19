مدرب الريان يتولى مهمة كروزيرو

وافق نادي الريان القطري على انتقال البرتغالي آرتور جورج، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، إلى كروزيرو البرازيلي، مقابل مبلغ مالي يقدَّر بنحو 3 ملايين دولار، حسب مصادر خاصة.

وأسفرت مفاوضات مكثفة بين كافة الأطراف عن التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإلغاء الريان التعاقد مع المدرب، على الرغم من ارتباطه بعقد يمتد إلى العام المقبل.

واستقطب النادي القطري جورج في يناير 2025، خلفًا للمدرب المحلي يونس علي.

وخاض البرتغالي تجربة تدريبية ناجحة مع بوتافوجو البرازيلي، حيث قاده لحصد لقبي الدوري المحلي وبطولة كوبا ليبرتادورس 2023ـ2024، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي رحيله قبل اكتمال الموسم ليضع إدارة الريان أمام تحدي اختيار جهاز فني جديد قادر على مواصلة المنافسة، في ظل توقعات بالإعلان عن المدرب البديل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكسب جورج «54 عامًا» 22 مباراة، من أصل 42 مع الفريق القطري، وخسِر 14 وتعادل في ست، ويتركه في المركز الرابع، على لائحة ترتيب الدوري المحلي، برصيد 31 نقطة.