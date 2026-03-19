مبابي يقود فرنسا.. واستدعاء كانتي

يقود الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، منتخب بلاده في المباراتين التجريبيتين المقررتين الشهر الجاري ضد البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة.

وعاد مبابي للتو إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة، وضمّه مواطنه ديديه ديشامب، مدرب المنتخب، إلى قائمة «الديوك» التي تواجه البرازيل في 26 مارس الجاري وكولومبيا بعدها بثلاثة أيام.

وغاب نجم ريال مدريد عن خمس مبارياتٍ لفريقه، قبل أن يعود بديلًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

كما استدعى ديشامب المهاجم أوجو إيكيتيكي من ليفربول الإنجليزي، وريان شرقي، جناح مانشستر سيتي، وضم الحارس لوكاس شوفالييه إلى القائمة، المؤلفة من 25 اسمًا، على الرغم من فقدانه مركزه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

والتجريبيتان المقبلتان هما الأخيرتان لفرنسا قبل إعلان الجهاز الفني، في 13 مايو، عن القائمة المستدعاة لكأس العالم 2026، المقرّرة بالصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب «الديوك» في المجموعة المونديالية التاسعة، إلى جانب السنغال والنرويج ومنتخب من الملحق يُحسَم الشهر الجاري.

وشمِلت قائمة ديشامب ثلاثة حراس مرمى، وسبعة مدافعين، وستة لاعبي وسط، وتسعة لاعبين هجوميين، بينهم عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، الحاصل على الكرة الذهبية العام الماضي.

واستدعى الجهاز الفني النجم المخضرم نجولو كانتي، لاعب وسط فنربخشة التركي، الذي مثّل الاتحاد السعودي بالموسمين الماضيين، والنصف الأول من الموسم الجاري.