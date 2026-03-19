رابع العيد.. السندباد يطرب الرياض

يحيي الفنان راشد الماجد أمسية فنية في الرياض، رابع أيام عيد الفطر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات العيد، في ظهور جديد يعزز حضوره أمام جمهوره، وفقًا لما أعلنه حساب «روتانا موسيقى» في منصة «إكس»، الخميس.

وتحمل الحفلة طابعًا خاصًا، إذ تأتي بعد عودته إلى مسارح الرياض 30 يناير 2026، عقب غياب استمر 1392 يومًا منذ آخر حفلاته «ليلة السندباد» عام 2019، في واحدة من أطول فترات ابتعاده عن الحفلات الجماهيرية داخل السعودية.

وسجلت عودته مطلع العام الجاري حضورًا لافتًا، بعد إحيائه ثلاث حفلات متتالية في الرياض، وسط إقبال جماهيري كبير وتفاعل واسع، عكس مكانته الفنية واستمرار شعبيته.

وامتد نشاط الماجد خلال 2026 خارج السعودية، عبر حفلات أحياها في البحرين ومصر، ضمن جولة فنية أكدت حضوره الإقليمي.

وينتظر أن يقدم خلال حفلة رابع أيام العيد باقة من أبرز أعماله الغنائية، في أمسية تمزج بين أجواء العيد والطرب، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، امتدادًا للنجاحات التي حققها أخيرًا على مسارح الرياض.