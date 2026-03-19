العيد يطلق «شباب البومب 3» في السينما

ينطلق عرض فيلم «شباب البومب 3» في صالات السينما السعودية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، مواصلًا سلسلة النجاحات التي حققتها السلسلة خلال الأعوام الماضية، وفقًا لما أعلنه فيصل العيسى، بطل العمل، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتدور أحداث الفيلم حول «عامر» الذي يخطط للسفر مع أصدقائه خلال الإجازة قبل أن تتبدَّل خططه بعد إصرار عائلته على مرافقتهم، لتبدأ سلسلةٌ من المواقف الكوميدية والمفاجآت غير المتوقَّعة خلال الرحلة.

ويُمثِّل الجزء الثالث امتدادًا لسلسلة «شباب البومب»، التي حققت نجاحًا لافتًا بعد انتقالها من الشاشة التلفزيونية إلى السينما، مستندةً إلى قاعدةٍ جماهيريةٍ كبيرةٍ في السعودية.

وحقق الجزء الأول من الفيلم، الذي عُرِضَ في عيد الفطر 2024، إيراداتٍ تجاوزت 26 مليون ريال، مع بيع أكثر من 618 ألف تذكرةٍ، متصدرًا شباك التذاكر في أسابيعه الأولى، ليصبح من أبرز الأفلام السعودية من حيث الإيرادات.

كذلك حقق الجزء الثاني نجاحًا لافتًا متصدرًا إيرادات الأفلام السعودية في النصف الأول من 2025 بـ 27 مليون ريال مع بيع أكثر من 600 ألف تذكرةٍ، ما عزز حضور السلسلة في دور العرض.

ورفعت هذه النجاحات المتتالية سقف التوقعات للجزء الثالث الذي يدخل منافسة أفلام العيد بزخمٍ كبيرٍ مدعومًا بجماهيريةٍ واسعةٍ، وأرقامٍ قويةٍ، حققتها الأجزاء السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم فيصل العيسى، وسليمان المقيطيب، ومهند الجميلي، ومحمد الدوسري، وفيصل المسيعيد، وهو من إخراج حازم فودة، وتأليف عبد الله الوليدي.