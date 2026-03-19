موسم الدرعية يستقبل العيد بـ4 برامج

يستقبل موسم الدرعية زواره خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مقدمًا مجموعة من البرامج الثقافية والتجارب السياحية، التي تعزز مكانة الدرعية وجهةً للعائلات والزوار الباحثين عن الفعاليات التراثية والترفيهية.

ويقدم الموسم في العيد برامج عدة، من أبرزها «هل القصور»، و«الحويّط»، و«ليالي الدرعية»، و«سمحان»، ضمن تجربة تمزج بين الثقافة والترفيه والفنون في أجواء احتفالية.

وفي حي الطريف التاريخي، المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في «اليونيسكو»، يواصل برنامج «هل القصور» استقبال الزوار في ستة قصور تاريخية لأئمة وأمراء الدولة السعودية للمرة الأولى.

ويتيح البرنامج للزوار التعرف على تاريخ الدولة السعودية عبر تجربة سردية تستعرض مراحل ازدهار الدرعية ودور قادتها، إلى جانب عروض للخيل العربية الأصيلة، فيما يقدم مجلس الطريف قصصًا للأطفال، وجلسات للرواية، وبرنامجًا شعريًا يسلط الضوء على ارتباط الشعر بالتاريخ السعودي.

وفي حي الظويهرة التاريخي، يقدم برنامج «الحويّط» تجربة تفاعلية مخصصة للأطفال واليافعين، تهدف إلى ربطهم بقيم الدرعية وتقاليدها، وتعزيز الانتماء إلى الهوية الوطنية.

ويضم البرنامج خمس مناطق رئيسة، تبدأ بـ «واحة العائلة» المخصصة للترفيه والاسترخاء، مرورًا بـ «الموطن» التي تعرف الأطفال بأساليب بناء البيوت النجدية، و«الفيضة» التي تقدم تجربة زراعية تراثية، و«النهضة» التي تجسد الحركة التجارية والحياة اليومية، وصولًا إلى «الحصن»، وهي متاهة تفاعلية تنمي مهارات التفكير والعمل الجماعي.

وتتواصل أجواء العيد في «ليالي الدرعية» بحي المريّح، حيث يجد الزوار مزيجًا من المطاعم والموسيقى الحية والفنون الضوئية والمتاجر المتنوعة، في أجواء تجمع بين الأصالة والحداثة.

وفي حي سمحان التاريخي، يعيش الزوار تجربة ثقافية داخل أحد أكبر أحياء الدرعية التاريخية، الذي يضم معالم بارزة، من بينها مسجد سمحان التاريخي، وباب سمحان، وبرج سمحان، إلى جانب سور الحي ومزارعه ومنازله الطينية.

ويتفاعل مع الزوار «أهل الحي»، وهم ممثلون يرتدون الأزياء النجدية التقليدية، ويجسدون مظاهر الحياة الاجتماعية القديمة، فيما تقدم منطقة المطاعم والجلوس أطباقًا شعبية وعالمية في أجواء تراثية.

ويعكس تنوع البرامج رؤية موسم الدرعية، بوصفه أحد مسارات استراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية، الهادفة إلى إبراز الدرعية وجهة ثقافية عالمية، وتعزيز حضور السعودية على خريطة السياحة الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاعي السياحة والثقافة.