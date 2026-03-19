«مود الرياض».. ليالي العيد بصوت عالمي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم أمسية موسيقية ضمن «مود الرياض» في ثاني أيام عيد الفطر، تجمع فنانين وموسيقيين، عند الـ 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تنقل مباشرة عبر منصة «شاهد» وقناة «MBC1».

وتشهد الرياض انطلاق مشروع موسيقي بعنوان «مود الرياض»، يهدف إلى إنتاج أول أسطوانة موسيقية خاصة بموسم الرياض، في تجربة فنية تجمع بين التسجيل الحي والتوثيق البصري، وتنفذ داخل استوديوهات «مروّاس» في بوليفارد سيتي.

ويعد المشروع محطة نوعية في مسار الإنتاج الموسيقي المحلي، بمشاركة أكثر من 30 عازفًا عالميًا من دول عدة، إلى جانب نخبة من العازفين العرب، في عمل يسعى إلى تقديم صورة موسيقية معاصرة تعكس روح الرياض وتنوعها الثقافي.

ويقف خلف المشروع فريق فني يتقدمه نواف البناي، صاحب الفكرة والمشرف على التنفيذ، بالتعاون مع الموزع الموسيقي خالد عز، والمايسترو تامر فيضي، الذي يقود الأداء الأوركسترالي، فيما يشرف على الجانب الصوتي جيف فوستر، مهندس الصوت العالمي الحائز على جائزة «جرامي» أكثر من خمس مرات.