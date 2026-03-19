الرباط الصليبي ينهي موسم دومبيا

أصيب المالي محمّدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بتمزُّقٍ في الرباط الصليبي، وفق ما أعلنه النادي الجدَّاوي، مساء الخميس، عبر حسابه في منصة «إكس».

وجاء في بيانٍ للنادي: «أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها دومبيا اليوم في المركز الطبي الدولي تعرُّضه لإصابةٍ بتمزُّقٍ في الرباط الصليبي الأمامي».

وأضاف: «يعمل الجهاز الطبي بالنادي حاليًّا على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتستغرق عملية التعافي من هذه الإصابة عادةً ما لا يقل عن ستة أشهرٍ، وعليه لن يعود اللاعب قبل سبتمبر المقبل.

وأصيب المالي في وقتٍ مبكرٍ من مباراة الفريق مع منافسه الخلود، الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسقط دومبيا متألمًا على العشب في الدقيقة التاسعة دون تدخُّلٍ من أحدٍ، قبل دخول الجهاز الطبي لفحصه، ثم نقله بعربة الإسعاف الميدانية إلى خارج الملعب.

واستبدله المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو عبر تغييرٍ اضطراري بزميله الفرنسي موسى ديابي، الجناح الأيمن.

وانتهى الزمن الأصلي للقاء بالتعادل 1ـ1، ليتوجَّه الطرفان إلى وقتَين إضافيين، أحرز فيهما كل فريقٍ هدفًا، قبل حسم الخلود بطاقة التأهل للنهائي بركلات الترجيح.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد الصيف الماضي، مثَّل دومبيا الفريق في 24 مباراةً، وسجل هدفين، وصنع ستةً أخرى.