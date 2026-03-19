براجا يقلبها.. وتأهل سلتافيجو وفرايبورج

قلب فريق براجا الأول لكرة القدم تأخره ذهابًا إلى انتصارٍ كبير على فيرينكفاروش المجري، وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وخسِر براجا مباراة الذهاب 0ـ2 الخميس الماضي في المجر، لكنه استعرض قدراته الهجومية على أرضه وفاز 4ـ0، ليصعد إلى دور الثمانية.

وافتتح الجناح البرتغالي أهداف مواجهة إياب دور الـ 16 في الدقيقة 11، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وأحرز النمساوي فلوريان جريليتش والإسباني جابري مارتينيز، لاعبا الوسط، هدفين في الدقيقتين 15 و34.

وفي مدينة ليون الفرنسية، تأهل سلتافيجو الإسباني إلى ربع نهائي البطولة، بالفوز 2ـ0 على ليون، بعد تعادلهما ذهابًا 1ـ1.

وأحرز الظهير الإسباني خافي رويدا هدفًا في الدقيقة 61، وأضاف المهاجم الإسباني فيران جوتلجا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

وتأهل فرايبورج الألماني إلى دور الثمانية باكتساحِه ضيفَه جينك البلجيكي 5ـ1، بعدما خسِر منه قبل أسبوع 0ـ1.

وافتتح المدافع الألماني ماتياس جينتر الخماسية بهدفٍ في الدقيقة 19، وأضاف الجناح الإيطالي فينشينزو جريفو الهدف الثاني في الدقيقة 25. وخلال الشوط الثاني، أحرز الياباني يويتو سوزوكي، لاعب الوسط، هدفًا في الدقيقة 53. وبعد أربع دقائق، سجّل زميله الألماني ماكسيميليانو أيجستين، لاعب الوسط، الهدف الرابع، فيما وقّع المهاجم الكرواتي إيجور ماتانوفيتش على الهدف الخامس في الدقيقة 79.