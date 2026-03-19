مكالمة تفتح الأبواب أمام الفرج

فتحت مكالمةٌ هاتفيةٌ من الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الباب أمام عودة سلمان الفرج، لاعب وسط نيوم، إلى صفوف الأخضر استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم، وفق ما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وأبلغ رينارد اللاعب برغبته في ضمِّه إلى قائمة المونديال، الذي يُنظَّم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وطلب منه الاستعداد للبطولة بأفضل صورة ممكنة.

وبعد المكالمة، التي تمَّت قبل أسبوع من إعلان القائمة، بدأ الفرج برنامجًا لياقيًّا وتدريبيًّا بمركز «موف» في الرياض تحت إشراف المدرب السعودي ماجد العلي، حسبما ذكره المصدر ذاته، الذي كشف عن أن سلمان التزم خلال الأيام الماضية بإجراء تدريبات يومية لمدة ساعة، استهدفت رفع جاهزيته البدنية، وتقوية عضلاته.

وبانضمامه إلى قائمة الأخضر، يُنهي الفرج فترة غيابٍ، استمرت 491 يومًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، 13 نوفمبر 2024، خلال استعداداته مع المنتخب لمواجهة أستراليا.

وخاض الفرج مع المنتخب السعودي 69 مباراةً، لعب خلالها 5489 دقيقةً في مختلف المناسبات، وسجل ثمانية أهدافٍ، وفقًا لإحصاءات موقع المنتخب.

وضمَّت قائمة الأخضر إلى جانب الفرج كلًّا من نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، سعود عبد الحميد، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين تجريبيتين خلال فترة المعسكر، الأولى أمام مصر 27 مارس الجاري، على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والثانية خارج أرضه أمام صربيا، 31 من الشهر ذاته.