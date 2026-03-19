برشلونة يعتزم الإبقاء على ليفاندوفسكي

يستعد نادي برشلونة الإسباني لوضع خطةٍ لمستقبل خط هجوم فريقه الأول لكرة القدم، الصيف المقبل، تتضمَّن النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وكان من المتوقَّع رحيل النجم، الذي يبلغ 38 عامًا، أغسطس المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع انتهاء عقده مع النادي، لكنْ يبدو أنه قد يتم عرض عقدٍ جديدٍ عليه.

ويقدِّم ليفاندوفسكي حاليًّا أسوأ مواسمه مع الفريق، فقبل ثنائيته في مرمى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، لم يحرز سوى هدفين فقط خلال عشر مبارياتٍ.

وبعد تلقيه عروضًا من شيكاغو فاير الأمريكي، وكذلك من أنديةٍ في الدوريين السعودي والإيطالي، لم يتلقَّ البولندي عرضًا رسميًّا من ناديه حتى الآن، لكنَّه صرَّح أنه سيتخذ قرارًا حول مستقبله في الأشهر الأخيرة من الموسم الجاري.

وبعد إعادة انتخابه، في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الجاري، أعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يؤيد إعادة التعاقد مع ليفاندوفسكي، لكنَّه سيترك القرار للبرتغالي ديكو، مدير كرة القدم.

ووفقًا لمحطة «كادينا سير» الإذاعية الإسبانية، يعتزم النادي تقديم عقدٍ جديدٍ للمهاجم براتبٍ مخفَّضٍ حيث ينظر المسؤولون إليه بوصفه شخصيةً مشابهةً للأوروجوياني كريستيان ستواني، مهاجم نادي جيرونا الإسباني، الذي أمضى المواسم الثلاثة الماضية يشارك في المراحل الأخيرة من المباريات عندما يكون فريقه في أمسِّ الحاجة إلى هدفٍ.

ورغم لعبه 4192 دقيقةً فقط في آخر ثلاثة مواسم ونصف الموسم، أسهم ستواني في 44 هدفًا، بمعدل هدفٍ كل 95 دقيقةً، علمًا أنه يبلغ من العمر 39 عامًا، أي أكبر بعامين من نجم برشلونة.