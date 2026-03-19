كريم محمود عبد العزيز لـ«الرياضية»: «المتر سمير».. حالة خاصة

أكد لـ«الرياضية» الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، أن مسلسل «المتر سمير»، يمثل حالة خاصة بين أعمال رمضان، لأنه يلامس قضايا اجتماعية شديدة الواقعية من داخل أروقة محاكم الأسرة.

وأوضح أن العمل نجح في جذب الأنظار خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، مقدمًا مادة درامية ثرية في قالب كوميدي غير مباشر، لامس تفاصيل الحياة اليومية للمشاهدين بعمق وذكاء.

وأعرب كريم عن سعادته بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، الذي وصفه بأنه شهد تنوعًا كبيرًا ومنافسة قوية بين أعمال مهمة تناولت مواضيع مختلفة، مؤكدًا أن المائدة الدرامية بدت غنية هذا العام.

من جانبه، رسم خالد مرعي، مخرج العمل، أبعادًا أعمق لشخصية «المتر سمير»، موضحًا أن البطل ليس مجرد محامٍ تقليدي، بل شخصية إنسانية مركبة تغوص في مشكلات الآخرين، ما يجعله يمر بتحولات نفسية حادة تتأرجح بين التفاهم والغضب، وبين الاحتواء والانفجار.

وأشار مرعي إلى أن هذه المساحة الإنسانية الواسعة صنعت تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، وجعلت «المتر سمير» يغرد خارج السرب.

وعن كواليس العمل، أوضح أن أجواء التصوير سادها تركيز عالٍ وروح انعكست بوضوح على الشاشة، مشيدًا بالكيمياء الفنية التي جمعت بين كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن «توتا» وبقية فريق العمل، مؤكدًا أن روح التعاون والرغبة المشتركة في تقديم الأفضل، شكلتا الدافع الأبرز خلف الكاميرا.