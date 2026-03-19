شباك العيد.. الأفلام العالمية تهيمن

تستعد شباك التذاكر في دور السينما السعودية لاستقبال موسم عيد الفطر 2026، وسط تنوع لافت في الأعمال المعروضة، التي تجمع بين الإنتاجات العالمية الضخمة والأفلام العائلية، في موسم ينتظر أن يشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا.

وتتصدر قائمة الأفلام العالمية المعروضة «Dune: Part Two»، الذي سجل حضورًا قويًا منذ طرحه بفضل قصته الملحمية وإنتاجه البصري الضخم، إلى جانب «Godzilla x Kong :The New Empire»، الذي يواصل جذب محبي الأكشن والخيال بمواجهاته الاستثنائية.

كما يحضر «Kung Fu Panda 4» بوصفه أحد أبرز الخيارات العائلية خلال العيد، مستهدفًا الأطفال والعائلات، فيما يقدم «Ghostbusters :Frozen Empire» تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة في قالب حديث.

وعلى صعيد السينما العربية، يشهد الموسم وجود عدد من الأعمال، إلا أن المنافسة تبدو أقل كثافة مقارنة بالأفلام العالمية، مع اعتماد بعض الإنتاجات على الطابع الكوميدي والاجتماعي في محاولة لجذب الجمهور.

ويأتي هذا التفاوت في ظل توجه شريحة واسعة من الجمهور نحو الأفلام العالمية ذات الإنتاج الضخم، خاصة خلال مواسم الإجازات.

وتواصل دور العرض في السعودية تعزيز حضورها عبر تقنيات حديثة وتجارب مشاهدة متطورة، ما يجعل السينما واحدة من أبرز وجهات الترفيه في موسم العيد، سواء للعائلات أو الشباب.

ومع هذا التنوع، تبدو المنافسة مختلفة هذا العام، إذ تفرض الإنتاجات العالمية حضورها بقوة، في وقت تحاول فيه السينما العربية الحفاظ على موقعها في الموسم الأهم سنويًا.