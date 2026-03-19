26 مارس.. أنغام تحيي حفلة العيد في جدة

تستعدُّ جدة لاستقبال الفنانة أنغام في حفلةٍ غنائيةٍ، 26 مارس الجاري، ضمن فعاليات العيد التي تُشرف عليها الهيئة العامة للترفيه، وتنظِّمها شركة «بنش مارك».

وينتظر الجمهور في جدة الأمسية، التي يقودها موسيقيًّا المايسترو هاني فرحات، بوصفها واحدةً من أبرز حفلات الموسم.

ويشهد الحفل إقبالًا كبيرًا عليه منذ لحظة الإعلان عنه، وستقدم فيه أنغام باقةً من أغانيها الجديدة، إلى جانب عددٍ من أعمالها المعروفة، في أمسيةٍ تجمع بين الطرب والحماس.