ركلات الترجيح تؤهل نوتنجهام فورست

صعد فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تجاوز مضيفه ميدتييلاند الدنماركي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من لقاء الفريقين في مدينة هيرنينج الدنماركية بفوز الضيف 2ـ1. وعند احتكامهما إلى ركلات الترجيح، أهدر صاحب الأرض ركلاته الثلاث، وأحرز الإنجليز ركلاتهم الثلاث الأولى، وصعدوا إلى الدور التالي.

وانتهت مباراة الطرفين، قبل أسبوعٍ في إنجلترا، بفوز ميدتييلاند 1ـ0.

وفي لقاء العودة، تقدم نوتنجهام فورست بهدفٍ للظهير الأرجنتيني نيكولاس دومينجيز «41»، وأضاف زميله الإنجليزي ريان يتس، لاعب الوسط، هدفًا في الدقيقة 52، لكنَّ الفريق الدنماركي قلَّص الفارق بهدفٍ للمدافع الكرواتي مارتن إيرليك «69»، ليتعادل الطرفان 2ـ2 في مجموعة مواجهتي الذهاب والإياب.

وخلا الشوطان الإضافيان من أي هدفٍ، وحسم الضيف النتيجة بالترجيحيات.