رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيّده الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الفيصل أن هذه المناسبة تمثل فرصةً لتعزيز روح التلاحم والتكافل بين أبناء الوطن، وتجسيدًا للقيم الإسلامية السامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على السعودية أمنها واستقرارها وازدهارها.

كما أعرب عن اعتزازه بما تشهده السعودية من نهضة تنموية شاملة في ظل هذا العهد الميمون، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية على مختلف الأصعدة، ولا سيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأسهمت في تعزيز مكانة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما رفع المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى جميع أبناء الوطن، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السعودية وقيادتها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الوتيد بالاهتمام والدعم غير المحدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا على التزام مجموعة stc بدعم الأولويات الوطنية، ودفع مسيرة التحول الرقمي في السعودية من خلال تبنيها منهجية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الريادة الرقمية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مستقبل مزدهر.