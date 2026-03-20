بعد 7 أهداف.. بولونيا يخطف الصعود من روما

صعد فريق بولونيا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي إثر فوزه، مساء الخميس، على إيه إس روما، في مواجهةٍ إيطاليةٍ خالصةٍ، صنعت غزارة الأهداف والنديّة إثارتها.

وبعد التعادل ذهابًا 1ـ1، قبل أسبوعٍ، انتصر بولونيا 4ـ3 على مضيفه، في العاصمة روما، وخطف بطاقة العبور من دَور الـ 16.

وافتتح الضيف أهداف اللقاء المثير بواسطة الجناح جوناثان رووي في الدقيقة 22، لكن «ذئاب العاصمة» تعادلوا عبر المدافع إيفان نديكا في الدقيقة 32.

وقبل انتهاء الشوط الأول، تقدم بولونيا مجدَّدًا بعدما سجَّل له الجناح فيديريكو بيرنارديسكي من ركلة جزاءٍ، في الدقيقة 45+2.

وعند الدقيقة 58، أضاف المهاجم سانتياجو كاسترو هدفًا ثالثًا للفريق. وردَّ المضيف ردًّا مزدوجًا مُدرِكًا التعادل، حيث سجَّل له المهاجم دونيل مالين من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 69، ولورينزو بيليجريني، لاعب الوسط، في الدقيقة 80.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، أحرز المهاجم نيكولو كامبياجي هدف حسم المواجهة لصالح بولونيا، عند الدقيقة 111.