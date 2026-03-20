نصف مواسم إنزاجي.. طرف في نهائي الكأس

وصل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى نهائي نصف عدد بطولات الكأس التي خاضها عبر مسيرته الفنية.

وفي موسمه الأول مع الهلال، بلغ إنزاجي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد قيادته «الأزرق» للفوز على الأهلي، مساء الأربعاء، بركلات الترجيح ضمن دور الأربعة.

وقبل قدومه للفريق، ظهر في تسع نسخٍ من بطولة كأس إيطاليا، بواقع خمسٍ مع لاتسيو، وأربعٍ برفقة إنتر ميلان.

وتمكَّن من الوصول إلى النهائي مرتين مع لاتسيو، ومثلهما عندما كان يدرِّب «النيراتزوري».

وحقق ثلاثة ألقابٍ من البطولة، بينها اثنان مع إنتر ميلان، آخرهما موسم 2022ـ2023.

وفي المجمل، خاض عشر بطولات كأسٍ، ووصل إلى النهائي خمس مراتٍ، ويطمح إلى تحقيق لقبه الأول منها في السعودية، والرابع إجمالًا.