عيدية هيئة الإذاعة والتلفزيون «جلسات هدب خزامى»

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون الجلسات الغنائية الحصرية «جلسات هدب خزامى» أول أيام عيد الفطر المبارك، عند الـ 10:00 مساءً، عبر أثير إذاعة خزامى والقناة السعودية، ضمن باقة برامجها الفنية الخاصة بالعيد.

ويأتي هذا العمل الفني ليصافح جمهور الأثير والشاشة طوال أيام العيد مقدمًا تجربةً طربيةً، تتوزَّع على ثلاث ليالٍ رئيسةٍ، تبث عند الـ 10:00 مساءً، وقد صُمِّمت كلٌّ منها بطابعٍ وهويةٍ فنيةٍ مختلفةٍ، تعكس التنوع الثقافي والموسيقي الغني في السعودية بمشاركة نخبةٍ من نجوم الغناء السعودي.

وحرص القائمون على «جلسات هدب خزامى» على استقطاب نخبةٍ من الأصوات السعودية، وتقديمهم في قوالبَ فنيةٍ مختلفةٍ.

وتتقدم القوالب «ليالي البديعة»، إذ تُفتتح الجلسات أنغامها بأمسيةٍ، يحييها كلٌّ من الفنان محمد السليمان، والفنان ناصر نايف، والفنانة أروى السعودية مقدمين باقةً من الأعمال الغنائية التي تلامس الذائقة الفنية للجمهور.

وتاليًا، تأتي «ليالي البلد»، وتأخذ هذه الليلة المشاهدين والمستمعين في رحلةٍ طربيةٍ خاصَّةٍ، يحييها الفنان عبد الله رشاد بمشاركة الفنان برهان، والفنانة همس فكري في تمازجٍ فني، يجمع بين الخبرة وروح الشباب.

وتُختتم الجلسات بـ «ليالي الناصرية»، ويشارك فيها الفنانون حسن قريش، وإسماعيل مبارك، وحمد الخزينة في ليلةٍ طربيةٍ، تحمل طابعًا فنيًّا مميَّزًا.

وأوضح راشد القعود، مدير إذاعة خزامى، أن إطلاق «جلسات هدب خزامى» يأتي ضمن توجُّهات الإذاعة لتقديم محتوى موسيقي يواكب المناسبات الوطنية والاجتماعية، ويمنح الجمهور تجربةً فنيةً متكاملةً، تجمع بين الأصالة والتجديد، مؤكدًا حرص الإذاعة على استقطاب أبرز الأسماء الفنية السعودية.

وقال القعود: «حرصنا في إذاعة خزامى على أن تكون جلسات هدب خزامى عملًا فنيًّا يليق بجمهور العيد من خلال استقطاب نخبةٍ من الأصوات السعودية المميزة، وتقديمهم في قالبٍ فني حديثٍ، يحافظ على أصالة الطرب السعودي، ويقدمه بروحٍ معاصرةٍ».