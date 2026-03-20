أستون فيلا وبورتو يكرران التفوق.. وبيتيس يستعرض

انتصر فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم مُجدَّدًا على ليل الفرنسي، وصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس، في وقتٍ بلغ فيه ريال بيتيس الإسباني وبورتو البرتغالي المرحلة ذاتها.

وتغلَّب أستون فيلا 2ـ0 على ضيفه ليل بفضل هدفَي الإسكتلندي جون ماكجين، لاعب الوسط، في الدقيقة 54، والجناح الجامايكي ليون بايلي في الدقيقة 86. وكان موعد الذهاب، من دور الـ 16، قد انتهى بفوز الطرف ذاته، 1ـ0، الخميس الماضي.

ومِثلَ الفريق الإنجليزي، كرَّر بورتو انتصاره على شتوتجارت الألماني، في وقتٍ اكتسح فيه ريال بيتيس ضيفه باناثينايكوس اليوناني.

وفاز بورتو في الذهاب 2ـ1، وعلى أرضه، هزم الفريق الألماني 2ـ0. في حين تغلَّب ريال بيتيس على باناثينايكوس 4ـ0، بعدما خسِر منه 0ـ1 قبل أسبوع.