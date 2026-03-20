السنغال تستبعد ماني

استبعد المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم ساديو ماني، جناح النصر، من القائمة المستدعاة لتوقف مارس الجاري، وفق ما أعلنه اتحاد اللعبة في بلاده، مساء الخميس، عبر منصة «إكس».

ويعاني ماني من إصابةٍ، تعرَّض لها قبل مباراة النصر مع الخليج، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وغاب اللاعب عن المباراة التي شهدت فوز فريقه بخماسيةٍ نظيفةٍ على أرض المنافس.

وكانت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» كشفت عن شعور ماني بآلامٍ في مفصل القدم، أدَّت إلى إبعاده عن اللقاء.

وحسبَ المصادر، نصحه الجهاز الطبي للفريق بعدم الانضمام إلى منتخب بلاده في توقف مارس لحاجته إلى فترة علاجٍ، تتراوح بين أسبوعٍ وعشرة أيامٍ دون احتساب مدة البرنامج التأهيلي.

من جهةٍ ثانيةٍ، تضمَّنت القائمة السنغالية إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال.

ويخوض منتخب «أسود التيرانجا» مباراتين تجريبيتين خلال التوقف، الأولى أمام بيرو 28 مارس، والثانية أمام جامبيا، في الـ 31 من الشهر.