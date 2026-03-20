في سن الأربعين.. أوتشوا يحرس شباك المكسيك

عاد حارس المرمى المخضرم ر إلى قائمة المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، الخميس، بعد أن استدعاه المدرب خافيير أجيري لمواجهة البرتغال وبلجيكا تجريبيًا في مارس الجاري استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

ويأمل أوتشوا، البالغ من العمر 40 عامًا ويلعب حاليًا لفريق ليماسول القبرصي، في الظهور في كأس العالم للمرة السادسة، بعد خمس نسخ متتالية منذ 2006 وحتى 2022.

ولم يتم استدعاء أوتشوا منذ مايو 2025، حين اُختير ضمن تشكيلة الكأس الذهبية دون أن يخوض أي مباراة.

كما تشهد قائمة المنتخب الظهور الأول للاعب الوسط الإسباني المولد ألفارو فيدالجو، الذي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني في فبراير الماضي بعد خمسة مواسم قضاها مع أمريكا المكسيكي.

وتلتقي المكسيك مع البرتغال في 28 مارس، بمناسبة إعادة افتتاح ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي بعد تجديده استعدادًا لكأس العالم، قبل أن تواجه بلجيكا بعد ثلاثة أيام في شيكاغو.

وستبدأ المكسيك، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مشوارها في المونديال ضمن المجموعة الأولى، حيث تخوض مباراة الافتتاح أمام جنوب إفريقيا في 11 يونيو المقبل.