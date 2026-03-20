البايرن يطرق أبواب الثلاثية التاريخية

يواصل فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم مشواره في موسم مرشح أن يكون استثنائيًّا، معولًا على التطوّر الذي حققه بقيادة مدربه البلجيكي فينسينت كومباني، بحسب تقييم هدافه الإنجليزي هاري كين.

ويتصدر البايرن جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل استقباله أونيون برلين السبت لحساب الجولة الـ 27.

وفي ظل توجهه للاحتفاظ باللقب، وبلوغه نصف نهائي كأس ألمانيا، حيث يصطدم بباير ليفركوزن، وربع نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل أمام ريال مدريد الإسباني، تبدو الفرصة قائمة أمام الفريق لتحقيق الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه، وهو إنجاز لم يسبق لأي نادٍ أوروبي أن حققه.

وتحدث كين بعد فوز بايرن الكبير على أتالانتا الإيطالي 4ـ1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال «6ـ1 ذهابًا»، مشيرًا إلى أنَّ الكثيرين نسوا أنَّ الموسم الماضي كان الأول لكومباني على رأس الجهاز الفني، من دون أن يمنعه ذلك من تحقيق لقب الدوري.

وقال كين للصحافيين في ملعب «أليانز أرينا» الأربعاء: «لقد تعلمنا وتطوَّرنا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.. أعتقد أنَّ الكثيرين نسوا أنَّ الموسم الماضي كان الأول لكومباني. كنَّا لا نزال نتعلم الطريقة التي يريد أن نلعب بها، ونستوعب أفكاره المختلفة.. أعتقد أننا أتقنّاها الآن، وبالتأكيد نحن أفضل مما كنَّا عليه العام الماضي».

ومضى كين الذي طالما كان عرضة للسخرية لقلة ألقابه قبل وصوله إلى بايرن، ليؤكد أنَّه يستمتع بالضغط مع اقتراب المواعيد الكبرى، قائلًا: «الآن، حان وقت إثبات أنفسنا في المواعيد الكبيرة. قدَّمنا موسمًا رائعًا في كل المسابقات حتى الآن، لكن كما نعلم وكما تحدثنا سابقًا، فإن الحسم يكون في أبريل ومايو. يجب أن نكون في أعلى مستوياتنا خلال تلك الأوقات».

وسجَّل بايرن 93 هدفًا في 26 مباراة بالدوري، أي بفارق ثمانية فقط عن الرقم القياسي «101 » والمسجل باسمه موسم 1971ـ1972.

أما كين فيملك 30 هدفًا، ويحتاج إلى 12 لكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والمسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع البايرن في 2020ـ2021.

كما يسير زميله الفرنسي ميكايل أوليسيه نحو رقم فريد أيضًا بعد تحقيقه 17 تمريرة حاسمة حتى الآن، بفارق خمس عن المسجل باسم توماس مولر.

وبعد الفوز ذهابًا على أتالانتا 6ـ1 بفضل ثنائية من أوليسيه، ثمَّن كومباني لاعبه الفرنسي قائلًا: «جاء من كريستال بالاس الإنجليزي في صيف 2024 بعقلية تمنحه فرصة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «لا أريد مقارنة اللاعبَين، لأنهما ليسا متشابهين على الإطلاق. لكن من ناحية العقلية، حين لعبت مع كيفن دي بروين في مانشستر سيتي الإنجليزي كنت محظوظًا بمشاهدته وهو يتطور لاعبًا شابًا ليصبح نجمًا عالميًّا».

وتابع: «إنه ذلك الهوس بالتفاصيل وأوليسيه يملك ذلك. هذا ليس كافيًا، لذلك علينا دفعه لتقديم المزيد. لكنه يسير في مسار ممتاز، ومن الممتع أن نكون شهودًا على ذلك».

وعلى الرغم من أنَّ بايرن لم يخسر سوى مرتين في 41 مباراة الموسم الجاري، إلا أنَّ مشواره لم يكن سهلًا بالكامل.

وسيفتقد كومباني في مباراة السبت أمام أونيون برلين كلًّا من المصابين جمال موسيالا، الحارس مانويل نوير، والكندي ألفونسو ديفيس، إضافة إلى الموقوفين السنغالي نيكولاس جاكسون وجوناثان تاه والكولومبي لويس دياس.

ولم يسبق لأونيون برلين أن فاز على بايرن في 14 مباراة بينهما في مختلف المسابقات، إذ تعادل خمس مرات وخسر تسع.