بريطانيا تجرم دخول المباريات دون تذاكر

بات من المقرر أن يصبح دخول مباريات كرة القدم في بريطانيا دون تذكرة جريمة جنائية في ظل قوانين جديدة، سيتم العمل بها قبل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين فريقي أرسنال ومانشستر سيتي، الأحد، عل ملعب ويمبلي.

وشهد ملعب ويمبلي اقتحام آلاف المشجعين دون تذاكر لنهائي بطولة أمم أوروبا 2020، المؤجلة إلى 2021، في مشاهد عنيفة وفوضوية.

ودفع ذلك المشهد الحكومة إلى إجراء مراجعة، خلصت فيها إلى أنَّ حياة الناس كانت معرضة للخطر، وأنَّ العقوبات المفروضة على اقتحام الملاعب كانت ضعيفة، وأن ممارسة ما يسميه البريطانيون «الملاحقة القريبة»، أي المشي خلف حاملي التذاكر مباشرة للدخول خلفهم دون تذكرة، يجب أن تصبح جريمة جنائية.

وتم الإعلان الجمعة أنَّ المخالفين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز سيواجهون أمر حظر لمدة خمسة أعوام على أنشطة كرة القدم، إضافة إلى غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني «1340 دولارًا» ابتداءً من نهاية الأسبوع.

وقالت سارة جونز، وزيرة الشرطة في الحكومة، إنَّ ذلك سيكون «رادعًا كبيرًا». وأضافت: «ليس صحيحًا أن يدفع بعض الناس والبعض الآخر لا يفعل، وأن يتعرض الناس للخطر عندما يلتصقون قبل المباراة».

وفي السابق، لم تكن هناك عقوبات قانونية محددة لحضور مباراة كرة قدم دون تذكرة، لكن القانون سيُجرِّم محاولة الدخول إلى المباراة باستخدام تذاكر أو تصاريح أو وثائق اعتماد مزوّرة، وكذلك التظاهر بأنك عضو في طاقم الملعب أو من اللاعبين.