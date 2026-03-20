صلاح خارج حسابات ليفربول

يفتقد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم لخدمات جناحه الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة مضيفه برايتون، السبت، لحساب الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز، بسبب إصابة عضلية، مع استمرار المنافسة الشرسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح «33 عامًا» غادر ملعب «أنفيلد» بعد أن سجّل هدفًا لفريقه بمواجهة غلطة سراي التركي «4ـ0»، وهي نتيجة أتاحت للفريق تعويض خسارته في مواجهة الذهاب 0ـ1 والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وواصل صلاح استعادة بريقه، بتسجيله في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها أساسيًا، عقب فترة صيام تهديفي استمر طويلًا.

وقال الهولندي أرنه سلوت مدرب الفريق في مؤتمره الصحافي الجمعة: «صلاح لن يكون متاحًا لمباراة السبت» من دون أن يحدد موعدًا زمنيًا لعودته.

وأضاف: «الجانب الإيجابي لليفربول ولنا هو أننا مقبلون على فترة التوقف الدولي.. أما السلبي بالنسبة لمصر فهو أن صلاح لن يتمكن من الانضمام للمنتخب».

وأردف: «نأمل أيضًا، بالنظر إلى ما أظهره صلاح في السابق، أن يتعافى بشكل أسرع من لاعبين آخرين في ظروف مشابهة، لأنه يعتني بجسده بشكل ممتاز. والتجارب السابقة أظهرت أنه قادر على العودة أسرع من غيره.. لكن لا يفصلنا سوى أسبوعين قبل استئناف المباريات، ونأمل أن يكون معنا خلال هذه الفترة».

وحول نوع الأسلوب الذي يتوقع مواجهته في برايتون قال سلوت: «لطالما كان برايتون، مع مدربيه السابقين وبالتأكيد مع هذا المدرب أيضًا، فريقًا يتوق دائمًا للعب، وبناء الهجمات من الخلف، ما سيجعل المباراة حماسية للغاية لأنهم رأوا أيضًا مدى حماسنا في اللعب، بدعم جماهيرهم. لقد لعبنا ضدهم مرتين هذا الموسم، وكانت المباراتان رائعتين ومثيرتين، بوتيرة سريعة، لأننا واجهنا منافسًا يرغب في مجاراتنا».

وأردف: «علينا أن نكون مستعدين منذ البداية لأنهم سيجعلون المباراة حماسية للغاية، كما ذكرت للتو، وبغض النظر عن الجانب البدني، فالأمر يتعلق أيضًا بالجانبين العاطفي والذهني. ليس من السهل دائمًا، بعد تلك الذروة العاطفية والبدنية والذهنية التي بلغناها الأربعاء، أن نخوض مباراة تنطلق في الـ 12:30 ظهرًا ونواجه فريقًا وجماهير لن يترددوا في الهجوم المباشر. لذا، علينا أن نكون على أتم الاستعداد وجاهزين لخوض تلك المباراة والدخول».

ويحتل ليفربول حامل اللقب، المركز الخامس في ترتيب الدوري بـ 49 نقطة بفارق اثنتين عن أستون فيلا الرابع. أما برايتون ففي المركز الـ 12 بـ 40.