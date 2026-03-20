المرة الأولى.. جارسيا بقميص «لاروخا»

توج خوان جارسيا، حارس مرمى فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تألقه الموسم الجاري بالانضمام للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الإسباني التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي، الجمعة.

وسيكون جارسيا «24 عامًا» من بين أربعة لاعبين جدد ينضمون إلى «لاروخا»، استعدادًا للمواجهتين التجريبيتين أواخر الشهر الجاري. ويواجه بطل أوروبا في إطار تحضيراته لكأس العالم، صربيا يوم 27 مارس في فياريال قبل أن يلاقي مصر بعدها بأربعة أيام.

وحلّت المباراة أمام صربيا بديلًا عن مباراة الـ «فيناليسيما» الملغاة أمام الأرجنتين بطلة العالم وكوبا أمريكا والتي كانت مقررة في الدوحة، بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط. كما نُقلت المباراة أمام مصر من قطر إلى برشلونة للسبب ذاته.

وخاض جارسيا 35 مباراة في مختلف المسابقات في موسمه الأول منذ انضمامه إلى البرشا قادمًا من إسبانيول. وحامت شكوك حول إصابته بعد خروجه الاضطراري في أواخر المباراة أمام نيوكاسل الإنجليزي الأربعاء، والتي انتهت بفوز ساحق لفريقه 7ـ2 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

كما استُدعي مدافع أرسنال الإنجليزي، كريستيان موسكيرا، ومهاجم ريال سوسييداد أندير بارينتكسيا وجناح أوساسونا فيكتور مونيوس إلى المنتخب للمرة الأولى.

في المقابل، يستمر غياب نيكو وليامس جناح أتلتيك بلباو بسبب الإصابة، إضافة إلى جافي لاعب وسط برشلونة الذي لم يخض سوى مباراة واحدة بديلًا مع فريقه منذ عودته من إصابة قوية في الركبة.

وتعد إسبانيا من بين المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم هذا العام في أمريكا الشمالية، حيث ستلعب ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الأوروجواي والسعودية والرأس الأخضر.

وضمت التشكيلة كلًا من: في حراسة المرمى: أوناي سيمون «أتلتيك بلباو»، دافيد رايا «أرسنال»، أليكس ريميرو «ريال سوسييداد» وخوان جارسيا «برشلونة

للدفاع: ماركوس يورنتي «أتلتيكو مدريد»، بيدرو بورو «توتنام»، أيمريك لابورت «أتلتيك بلباو»، باو كوبارسي «برشلونة»، دين هاوسن «ريال مدريد»، كريستيان موسكيرا «أرسنال»، مارك كوكوريا «تشيلسي» وأليخاندرو جريمالدو «باير ليفركوزن الألماني»

للوسط: رودري «مانشستر سيتي»، مارتن زوبيمندي «أرسنال»، بيدري وداني أولمو وفيرمين لوبيس «برشلونة»، بابلو فورنالس «ريال بيتيس»، كارلوس سولر «ريال سوسييداد».

للهجوم: ييريمي بينو «كريستال بالاس»، أليكس بايينا «أتلتيكو مدريد»، أندير بارانيتكسيا وميكيل أويارسابال «ريال سوسييداد»، فيكتور مونيوس «أوساسونا»، فيران توريس ولامين يمال «برشلونة».