آخرهم دومبيا.. الرباط يضرب 6 في «روشن»

رفع المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عدد مصابي الرباط الصليبي في دوري روشن السعودي الموسم الجاري إلى ستة لاعبين بعد أن وقع ضحية الإصابة بها.

وانضم لاعب الوسط المالي البالغ من العمر 21 عامًا إلى خمسة لاعبين بينهم حارس مرمى انتهى موسمهم مع أنديتهم بسبب «الرباط الصليبي»، وهم: راغد النجار حارس مرمى النصر، البولندي مارسين بولكا حارس مرمى نيوم، وليد الأحمد مدافع القادسية، محمد حربوش ظهير أيمن الشباب وعباس الحسن لاعب وسط نيوم.

وتعرض دومبيا للإصابة في الدقيقة التاسعة من مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها فريقه 4ـ5 بركلات الترجيح، إذ سقط متألمًا على العشب دون تدخل من أحد، قبل دخول الجهاز الطبي لفحصه، ثم نقله بعربة الإسعاف إلى خارج الملعب.

وتشكل إصابة لاعب الوسط المالي ضربة كبيرة لـ«النمور» خصوصًا وأنه يعد من الركائز الأساسية للبرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق.

وشارك دومبيا في 24 مباراة بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع 6 منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الاتحادي في صيف 2025 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي.

أما راغد النجار حارس مرمى النصر «29» عامًا، فقد أجرى عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية مطلع مارس الجاري.

وأصيب النجار بالرباط الصليبي في أحد تدريبات فريقه، وقبلها شارك في ثلاث مباريات حافظ في واحدة منها على نظافة شباكه.

بدوره، كان وليد الأحمد مدافع فريق القادسية الأول صاحب الـ26 عامًا ضحية هذه الإصابة بعد لعبة مشتركة مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، خلال الشوط الأول من المواجهة كسِبها فريقه 3ـ2 ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وخاض الأحمد 23 مباراة في الموسم الجاري، منها 6 بقميص القادسية المنضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، و17 مع التعاون.

من جهته، داهمت إصابة الرباط الصليبي علي الحسن لاعب وسط فريق نيوم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في دورةٍ دوليةٍ تجريبيةٍ جرت في الإمارات منتصف نوفمبر الماضي.

وفي الموسم الجاري، دافع الحسن عن ألوان نيوم في 8 مباريات من دون أي مساهمة تهديفية.

ولم يكن الحسن الوحيد من فريق نيوم الذي يذهب ضحية الرباط الصليبي، وسبقه البولندي مارسين بولكا حارس المرمى «26 عامًا» الذي انتهى موسمه مبكرًا بعد أن اكتفى بخوض مباراة وحيدة في الموسم الجاري.

وكما هو حال النصر والاتحاد ونيوم والقادسية، فقد نادي الشباب لاعبًا بسبب الرباط الصليبي، وهو محمد حربوش الظهير الأيمن البالغ من العمر 22 عامًا.

وتعرض حربوش لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات اليومية أثناء فترة التوقف الدولية في ديسمبر الماضي.

ومثل حربوش الفريق الشبابي في ثلاث مباريات وجميعها بصفة أساسية.